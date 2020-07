Speciale difesa: Germania, ministro Difesa segna linea di separazione tra Forze armate e Wehrmacht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 76mo anniversario dell'attentato contro Adolf Hitler del 20 luglio 1944, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha tracciato una netta linea di separazione tra le Forze armate della Repubblica federale di Germania (Bundeswehr) e la Wehrmacht. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le dichiarazioni di Kramp-Karrenbauer si inseriscono nel contesto della decisa azione di contrasto del ministero della Difesa tedesco agli estremisti di destra nella Bundeswehr. Secondo Kramp-Karrenbauer i sostenitori della destra radicale in uniforme “credono di potersi rifare alle virtù militari del nazionalsocialismo”. Tuttavia, “soltanto chi allora ha fatto dietrofront, come i combattenti della resistenza del 20 luglio, può servire da esempio per la Budndeswehr”. Il 20 luglo 1944, ufficiali, politici e funzionari tedeschi tentarono di uccidere Hitler. Il colonnello Claus Schenck von Stauffenberg collocò una bomba nel quartier generale del Fuehrer a Rastenburg, in Prussia orientale. L'attentato fallì e i congiurati furono in gran parte condannati a morte. Le sentenze vennero eseguite presso il comando supremo della Werhmacht a Berlino, oggi sede del ministero della Difesa e del museo della resistenza tedesca, nonché nel carcere di Ploetzensee alla periferia della città. (Geb)