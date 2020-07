Speciale difesa: Putin, entro il 2027 due terzi della navi militari russe saranno moderne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di navi moderne in dotazione alla Marina russa dovrebbe superare il 70 per cento entro il 2027. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putinm che ha preso parte alla posa di due navi da sbarco polivalenti nel cantiere Zaliv di Kerch. Contemporaneamente, due fregate di classe Admiral Gorshkov sono state varate a San Pietroburgo e due sottomarini nucleari multiuso con missili da crociera Yasen-M a Severodvinsk. "Negli ultimi otto anni, la flotta ha incluso più di 200 navi, barche e imbarcazioni di varie classi. È necessario continuare ad attuare coerentemente le misure del programma di armamento statale in modo che entro il 2027 la nostra quota di navi moderne nella Marina superi il 70 per cento", ha detto Putin. (Rum)