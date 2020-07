Ue: Zingaretti, momento in cui serve determinazione, da ieri consapevolezza che Europa può cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti siamo in "un momento nel quale, e quello che è accaduto ieri a Bruxelles ce lo conferma, quello che serve è proprio la determinazione, la ricchezza delle idee, la chiarezza degli obiettivi". Lo ha dichiarato in un videomessaggio, trasmesso durante la presentazione di 58 nomi, prevalentemente milanesi, che hanno sottoscritto l'appello "Stare insieme, per cambiare", annunciando il loro ingresso nel Pd. Per Zingaretti quindi "un'Europa che non solo non va abbattuta ma che sicuramente deve cambiare. E dopo il successo di ieri c'è anche la consapevolezza che è possibile". (Rem)