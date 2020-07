Singapore: 399 nuovi casi di coronavirus, il totale sale a 48.434

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 399 i nuovi casi di coronavirus registrati a Singapore, dove il totale dei contagi sale a 48.434. Lo ha comunicato il ministero della Sanità, secondo cui i nuovi casi includono un solo cittadino di Singapore e otto possessori di permesso di lavoro. La stragrande maggioranza dei casi riguarda invece lavoratori immigrati che vivono in dormitori. Si tratta di numeri in crescita rispetto a quelli di lunedì, quando i nuovi contagi giornalieri erano stati 123. Ieri le autorità locali hanno chiuso una serie di centri commerciali a Kuala Lumpur, in particolare nella centrale Orchard Road, frequentati da pazienti di Covid-19. Il ministero della Sanità aggiorna regolarmente una lista di locali e luoghi che persone contagiate dal coronavirus hanno visitato per almeno 30 minuti nelle due settimane precedenti.(Res)