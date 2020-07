Ue: Matrisciano (M5s), con Salvini al governo impensabile simile traguardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul Recovery fund, al di là dei numeri, "segna una vetta di centralità mai raggiunta dall'Italia nelle dinamiche politiche del vecchio continente. Grazie al presidente Conte, l'Italia è diventata il collante necessario per evitare il peggio per i destini dell'Unione europea". Lo afferma in una nota Susy Matrisciano (M5s), presidente della commissione Lavoro del Senato. "Sorprende - aggiunge - assistere anche oggi alla propaganda da avanspettacolo di Matteo Salvini, che a metà tra l'invettiva e la rosicata non perde occasione per mostrarsi agli italiani per quello che è: un segretario di partito avvezzo solo a show demagogici e a teatrini di quart'ordine. La verità gli italiani la conoscono: con il leader della Lega al governo, un traguardo come quello raggiunto stanotte sarebbe stato impensabile. A Salvini lasciamo le chiacchiere e la propaganda, come Movimento 5 Stelle invece metteremo in campo il massimo sforzo per aiutare il governo ad utilizzare al meglio i 209 miliardi che spettano al nostro paese". (com)