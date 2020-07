Roma: Fd'I, basta roghi tossici, sgomberare campi rom su tangenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta roghi tossici, è arrivato il momento di sgomberare i campi rom sulla tangenziale. "Ogni giorno riceviamo telefonate e denunce da parte dei cittadini del quartiere Trieste-Salario arrivato ormai allo sfinimento". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Lavinia Mennuni, consigliere in Assemblea capitolina, Andrea De Priamo capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Campidoglio e Simone Pelosi coordinatore di Fd'I nel II Municipio. "La notte non si possono più lasciare le finestre aperte talmente è forte l'odore e la puzza di plastica bruciata che inonda il quartiere fino ad arrivare a Parioli. La causa oggettiva è - aggiungono gli esponenti di Fd'I - che finché insisteranno i campi rom abusivi su tutto il parco dell'Aniene, compreso il campo rom su via del Foro Italico, ci sarà sempre una discarica a cielo aperto e di conseguenza i roghi tossici e la loro diossina. La Raggi in questi anni ha solo avallato la creazione di questi campi abusivi e oggi le conseguenze di questa scellerata politica la pagano i cittadini del quartiere. Come Fratelli d'Italia Roma Abbiamo presentato esposti in procura, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno sempre bocciati dal duo M5s-Pd. Chiediamo - concludono - l'immediato intervento del sindaco per sgomberare i campi rom e bonificare le aree coinvolte per salvaguardare sia sicurezza pubblica sanitaria che la sicurezza ambientale nel parco dell'Aniene ridotto ormai ad una discarica".(Com)