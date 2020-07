Ucraina: sequestratore autobus sostiene di poter far esplodere due ordigni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo armato che ha sequestrato un autobus con circa 20 ostaggi nella città nord-occidentale dell'Ucraina di Lutsk ha affermato che fra gli ostaggi ci sono bambini e donne incinte. Inoltre l’uomo, al telefono con il media “First Social News Channel”, ha minacciato di far esplodere una bomba nell'autobus e anche un secondo ordigno dislocato in un'altra posizione. "Ci sono molte persone, l'autobus è pieno, ci sono bambini e donne incinte", ha detto l’individuo durante la telefonata. "Farò saltare in aria l'autobus e farò esplodere una bomba in un altro luogo affollato", ha aggiunto il sequestratore. Questa mattina la polizia di Lutsk ha riferito che un uomo armato ha sequestrato oggi un autobus con circa 20 ostaggi nella città nord-occidentale dell'Ucraina. “E’ in corso nella regione un’operazione denominata ‘Ostaggio’. Il centro città è isolato per garantire la sicurezza dei cittadini. Tutte le forze di polizia sono al lavoro", si legge nel post. (Rum)