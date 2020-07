Coronavirus: Zingaretti, per ora nessuna ordinanza su mascherine ma rispettate le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ora nessuna ordinanza sull'obbligo delle mascherine ma bisogna rispettare le regole: E' il monito del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in un post su Facebook: "Stiamo monitorando con attenzione la situazione e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con una ordinanza su obbligo mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole. Faccio un appello ai sindaci a emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ed evitare assembramenti", ha continuato il governatore del Lazio. (Rer)