Milano: De Corato, omicidio a fermata 91 risultato di politiche di accoglienza

- Secondo l'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, l'omicidio il mese scorso sul filobus 91 di Milano, per cui oggi è stato arrestato un cittadino egiziano irregolare, è il "risultato delle politiche di accoglienza del centrosinistra". "Ormai a Milano - osserva De Corato" la delinquenza extracomunitaria la fa da padrona. Per capirlo basta vedere le presenze nel carcere di San Vittore: su 868 detenuti, 564 (il 65 per cento) sono stranieri. Sono troppi gli irregolari presenti sul nostro territorio con il solo fine di delinquere. Ieri a dirlo anche la Dia che nel suo rapporto ha sottolineato come in Lombardia 'Le organizzazioni criminali straniere hanno assunto, negli ultimi anni, una pericolosità per molti versi paragonabile a quella delle mafie nazionali'. Ma nella Milano delle marce e sfilate pro immigrati, dirlo e sottolinearlo è tabù". "Esiste nella nostra città un allarme violenza, il più delle volte legata a cittadini extracomunitari irregolari. Questo è il risultato delle politiche di accoglienza portate avanti dal centrosinistra. Forse è ora di fare qualcosa di più concreto, facendo capire loro che non sono ben accetti se clandestini e delinquenti, magari iniziando con un piano di espulsioni serio e rigoroso che non guardi in faccia nessuno. Milano - conclude De Corato - non può essere tenuta in scacco da selvaggi che si affrontano in ogni dove all'arma bianca".(com)