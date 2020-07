Germania: “Der Spiegel”, la Cancelleria era informata delle accuse contro Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scosse del caso Wirecard non si arrestano, ma si fanno sempre più intense intorno al governo tedesco. Come rivela oggi il settimanale “Der Spiegel”, la Cancelleria federale era stata informata dal ministero delle Finanze sulle accuse di manipolazione del mercato mosse contro Wirecard dall'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin). Le informazioni erano state fornite, su richiesta della stessa Cancelleria, il 23 agosto 2019, prima che il cancelliere Angela Merkel si recasse in visita in Cina il 6 e 7 settembre successivo. Come reso noto ieri, 20 luglio, dal governo federale, a Pechino Merkel ha sollevato la questione Wirecard con le autorità cinesi. La società tedesca di servizi per la finanza, recentemente fallita dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci truccati per 1,9 miliardi di euro, era infatti interessata a entrare nel mercato cinese. Tuttavia, come precisato dal governo federale, al momento della sua visita in Cina Merkel non era a conoscenza di incongruenze da parte di Wirecard. (segue) (Geb)