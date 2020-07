Germania: “Der Spiegel”, la Cancelleria era informata delle accuse contro Wirecard (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno del 2019, il ministero delle Finanze aveva contattato le autorità di Pechino per informarle dell'interesse di Wirecard a operare in Cina. Dal 19 febbraio precedente, il ministro delle Finanze Olaf Scholz era già stato informato in merito alle indagini che il Bafin stava conducendo su Wirecard per manipolazione del mercato. Sulla vicenda la procura di Monaco di Baviera ha avviato un'inchiesta per frode. Il 29 luglio prossimo, la commissione Finanze del Bundestag si riunirà in seduta straordinaria per discutere della presunta truffa compiuta da Wirecard. All'organo parlamentare dovrebbero riferire Scholz e il ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier. I partiti di opposizione premono sul governo federale affinché chiarisca il proprio ruolo nella vicenda e a tal fine non escludono di richiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Per l'opposizione, si tratta di verificare se vi sono stati errori nei controlli su Wirecard da parte del Bafin. Devono, inoltre, essere chiarite le responsabilità di Scholz e l'eventuale sostegno del governo federale all'azienda, sebbene i sospetti di irregolarità fossero già noti da tempo. (Geb)