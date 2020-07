Torino: Molinette, innovativo trattamento radioterapico che segue il movimento del tumore del polmone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa metodica innovativa è stata testata sinora solo in tre centri al mondo (due americani ed uno giapponese). Il primo paziente trattato è stato un uomo di 85 anni, con diagnosi di neoplasia polmonare in stadio iniziale, non operabile per l’età e per la grave compromissione della funzionalità respiratoria. Proprio la particolare criticità della situazione respiratoria dell'anziano paziente avrebbe reso non proponibile, in quanto troppo rischioso, il trattamento radioterapico ablativo tradizionale che in genere viene proposto in tali situazioni cliniche come alternativa all’intervento chirurgico. La nuova soluzione tecnica ha invece reso possibile l’ottenimento di un piano di cura assolutamente ottimale in termini di rispetto del polmone sano, offrendo quindi al paziente la possibilità di poter essere adeguatamente curato. (Rpi)