Coronavirus: Romania, nuovo record di contagi da inizio pandemia

- La Romania ha registrato il dato peggiore per numero di contagi di coronavirus dall’inizio della pandemia. Da ieri sono 994 i nuovi casi su 17.204 tamponi effettuati. Allo stesso tempo, il paese ha riportato il maggior numero di morti su base giornaliera da marzo: 36. Complessivamente, finora in Romania sono stati confermati 39.133 casi di infezioni da coronavirus. Tra le persone che sono risultate positive, 24.454 pazienti sono guariti, 2.612 asintomatici e 1.087 sono stati dimessi. Il bilancio totale dei morti in Romania per Covid-19 è di 2.074 persone.(Rob)