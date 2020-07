Milano: giudici, a capo-ultras Lucci divieto di dimora in città per prossimi 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i prossimi tre anni Luca Lucci, il capo-ultras della "Curva Sud" del Milan, non potrà accedere e dimorare nei Comuni di Milano e Sesto San Giovanni, e avrà l'obbligo di mantenersi ad almeno tre chilometri di distanza dagli stadi dove si svolgono manifestazioni calcistiche. A disporlo sono stati i giudici della della sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, accogliendo la proposta del questore sulla misura sorveglianza speciale. "Le misure di prevenzione - fa sapere in una nota di via Fatebenefratelli - sono state applicate in considerazione dell'elevato profilo criminale del soggetto, che nel corso degli anni ha preso parte a episodi violenti legati al mondo delle tifoserie, stringendo legami con soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata". Inoltre oggi gli agenti della divisione Anticrimine hanno confiscato beni per circa 1,2 milioni di euro tra cui una villetta di due piani a Scanzorosciate (BG), un suv "Audi Q5", dieci orologi "Rolex", i saldi di tre conti correnti bancari, e infine il locale "Clan 1899" a Sesto San Giovanni (MI), luogo storico di raduno degli ultras rossoneri, già oggetto di indagini in passato per reati inerenti gli stupefacenti.(Rem)