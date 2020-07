Ue: Manzella (Pd), accordo ha mostrato Unione all’altezza del tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo superato un tornante storico della vicenda europea: mai come oggi il mondo ha bisogno di un'Europa forte e unita e la scelta di questa notte ha mostrato un'Unione all'altezza di questo tempo. Così in una nota Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo Sviluppo economico del Partito democratico. “Il Recovery fund significa risorse per un'Italia e un'Europa più competitive e più capaci di affrontare le grandi sfide di fronte a noi: da quella della crescita economica a quella delle diseguaglianze che dividono le nostre società”, ha detto, sottolineando che “questa giornata ha anche il segno della riaffermazione dell'unità e della coesione del progetto europeo in questo frangente così difficile”. Ora, ha concluso, sta a noi essere “all'altezza del tempo con programmi e interventi all'avanguardia e un'organizzazione che assicuri qualità e tempestività della loro esecuzione”. (Com)