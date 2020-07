Infrastrutture: Malesia-Singapore, accordo ferrovia Rts verrà firmato il 30 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di costruzione della ferrovia leggera che collegherà Singapore allo Stato malese di Johor inizieranno il prossimo anno, dopo la firma che formalizzerà l’accordo, in programma il prossimo 30 luglio. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti della Malesia, Wee Ka Siong. Il progetto del Rapid Transit System (Rts Link), dal costo stimato in 880 milioni di dollari, inizialmente annunciato nel 2010, era stato sospeso il prossimo anno dal governo dell’allora primo ministro malese Mahathir Mohamad, che aveva giustificato la decisione citando il dissesto delle finanze pubbliche lasciato dal suo predecessore, Najib Razak. Nei mesi scorsi i governi dei due paesi hanno rinegoziato l’accordo, sbloccando il progetto. Il 30 luglio i governi dei due paesi firmeranno tre accordi: l’accordo bilaterale tra i due governi; l’accordo di joint venture tra la società di Singapore Smrt Corporation e la malese Prasarana Malaysia; e un accordo di concessione che consentirà di nominare la nuova joint venture come operatore di Rts Link. (Fim)