Italia-Somalia: domani seminario tecnico Unido per sostenere il settore ittico somalo

- Si terrà domani, 22 luglio, il seminario tecnico online “Technical Seminar on Fishery Equipment and Cold Chain in Somalia”. Organizzato dall'ufficio italiano dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) per la Promozione tecnologica e degli investimenti (Itpo Italy) e Unido Somalia in collaborazione con il governo somalo, l'iniziativa è parte del progetto "Agro-Technology Development for Economic Growth in South and Central Somalia", finanziato dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) e implementato da Unido. Il seminario rappresenta una piattaforma per lo scambio di conoscenze tecniche tra aziende italiane e somale all'interno del settore delle attrezzature per la pesca e della catena del freddo, al fine di incrementare gli investimenti per il trasferimento di soluzioni e tecnologie innovative. Numerosi rappresentanti di associazioni, piccole e medie imprese ed altri enti del settore parteciperanno al seminario tecnico in qualità di speaker per introdurre modelli di pesca alternativi, motori per imbarcazioni all'avanguardia ed efficienti sistemi per la produzione e l'imballaggio di reti da pesca; promuoveranno inoltre nuove tecniche per ottimizzare la refrigerazione nell'industria alimentare dei surgelati ed un upgrade tecnologico nella filiera di lavorazione e conservazione del pesce. I relatori presenteranno le proprie soluzioni innovative per ampliare le prospettive di investimento nella blue economy somala ed incentivare uno sviluppo industriale sostenibile all'interno del settore delle attrezzature per la pesca e della catena del freddo in Somalia. (Com)