Ue: Fontana (Lega), intesa fa dell’Italia il sorvegliato speciale d’Europa

- Se a vincere fosse stato il nostro paese sarei stato il primo a esultare, purtroppo temo che questa intesa farà del nostro paese il sorvegliato speciale d'Europa espropriandoci del diritto di decidere in casa nostra e subordinando ogni scelta del piano di riforme all'approvazione europea, che vuole indurci, come la storia insegna, a tagli e decisioni penalizzanti su pensioni e welfare. Così in una nota Lorenzo Fontana, deputato, ex ministro degli Affari europei e vice segretario federale della Lega. “Rimangono i nodi del Mes e dei tempi di erogazione dei fondi, e l'esultanza dei paesi che hanno osteggiato l'Italia fino a poche ore fa mi induce a pensare che questo non sia certo il miglior accordo per il nostro paese: saremo lieti di essere smentiti, ma stanno emergendo molti segnali di legittima preoccupazione”, ha aggiunto, sottolineando che anche questa vicenda ha messo in luce come l'Europa abbia bisogno di una riforma profonda. (Com)