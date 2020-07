Roma: assessore Agricoltura Lazio, buon lavoro a Rosati, nuovo ad di Eur spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro ad Antonio Rosati, nuovo amministratore delegato di Eur Spa. Lo dichiara in una nota l'assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Sono stati due anni e mezzo di lavoro intensi - aggiunge - di confronto e collaborazione su più temi che hanno messo al centro le imprese agricole, la promozione agroalimentare e la valorizzazione delle filiere del Lazio, la ricerca, l' innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura per la Regione Lazio. Tanti gli appuntamenti e le attività messe in campo insieme a lui. Buon lavoro per questa nuovo e importante incarico".(Com)