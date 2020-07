Rifiuti: Bonavitacola, impianto Caivano (Na), a marzo prime tonnellate combustibile solido secondario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impianto di Caivano (Na) è di trattamento meccanico a freddo, estremamente flessibile. L'impianto produrrà un combustibile solido secondario (css) utile per vari scopi". Così Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale della Campania, durante la presentazione del piano per lo smaltimento delle ecoballe in Camania e la realizzazione dell'impianto di Caivano (Na). "Per marzo - ha proseguito Bonavitacola - dovremmo essere in grado di produrre le prime tonnellate di combustibile solido secondario".(Ren)