Roma: Zingaretti, auguri di buon lavoro a Rosati per nuova carica in Eur Spa

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una nota rivolge i suoi "migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Rosati per la nuova carica di amministratore delegato di Eur Spa. Sono certo che saprà affrontare al meglio questa importante sfida grazie alla sua professionalità, alle sue competenze ed esperienze maturate sul campo. In questi anni alla guida di Arsial - aggiunge Zingaretti - ha saputo svolgere un ottimo lavoro contribuendo al rilancio dell'Agenzia regionale e migliorando le potenzialità dell'agricoltura e del territorio laziali".(Com)