Imprese: da Banco Bpm 50 milioni a Inc Spa con garanzia Sace

- Inc Spa ha sottoscritto con Banco Bpm per un finanziamento chirografario pari a 50 milioni di euro, della durata di sei anni, assistito dal programma Garanzia Italia di Sace. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione di finanziamento è finalizzata al sostegno della liquidità e dell’attività ordinaria dell’impresa, e s’inquadra nel programma intrapreso da Banco Bpm per sostenere la crescita delle aziende che investono in Italia e all'estero e che, come il Gruppo Fininc, raggiungono posizioni di leadership in settori chiave quali le infrastrutture, l'industria, il turismo, e l'agroalimentare. “Rappresentiamo uno dei principali operatori in Italia nella realizzazione e gestione di progetti infrastrutturali e siamo consci, nel nostro ruolo di general contractor ed in un contesto di forte incertezza del settore, della responsabilità di sostenere un tessuto economico rappresentato da più di duemila imprese fornitrici di beni, servizi e maestranze e di poter quindi contribuire in tal senso al rilancio ed allo sviluppo del nostro paese”, ha commentato il presidente del Cda e fondatore di Inc Spa e del Gruppo Fininc, Matterino Dagliani. Per questo motivo, ha aggiunto, esprimiamo grande soddisfazione e gratitudine verso Banco Bpm che con questa operazione ha dimostrato di credere, ancora una volta, nelle capacità del nostro Gruppo di sostenere la crescita infrastrutturale del nostro paese, e siamo altresì felici di poter contare su una realtà come Sace, che è costantemente al nostro fianco nel sostegno delle esigenze di sviluppo delle nostre attività in Italia ed all’estero. (segue) (Com)