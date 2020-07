Imprese: da Banco Bpm 50 milioni a Inc Spa con garanzia Sace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con quest’operazione, Banco Bpm si pone a fianco della Inc Spa, una delle eccellenze italiane non solo nell’ambito d’un settore strategico come le infrastrutture, ma attiva con un ruolo di primo piano in altri importanti ambiti economici e industriali”, ha aggiunto Fabrizio Marchetti, responsabile per il mercato corporate Nord-Ovest di Banco Bpm. “Il finanziamento, perfezionato nel quadro del programma Garanzia Italia di Sace, conferma la nostra volontà di partecipare concretamente al successo delle aziende italiane e al rilancio dell’economia del nostro paese”, ha aggiunto. Felici di sostenere una realtà come Inc Spa, ha dichiarato infine Enrica Delgrosso, responsabile mid corporate del Nord Ovest di Sace, per la costruzione della Pedemontana Veneta. “L’operazione rafforza la relazione già consolidata nel tempo con il Gruppo grazie al nostro sostegno sia in Italia sia su progetti internazionali con diversi strumenti: si tratta, quindi, di un nuovo intervento a conferma della presenza capillare sul territorio di Sace insieme con Banco Bpm, a testimonianza del nostro impegno a sostegno dell’economia nazionale soprattutto in questo contesto così complesso”, ha detto. (Com)