Russia: Navalnyj preparava già lo scioglimento della Fondazione per la lotta alla corruzione

- La Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) in Russia, la cui imminente chiusura è stata annunciata ieri, sarà sostituita dalla Ong Fondazione per la tutela dei diritti dei cittadini; il fondatore, Aleksej Navalnyj preparava da tempo questa transizione alla nuova persona giuridica. Lo ha riferito Ilya Remeslo, un avvocato e membro della Camera pubblica (organismo consultivo federale sui diritti civili), che ha rivelato dettagli sulla futura organizzazione di Navalnyj. Le informazioni sono state confermate anche da "Open Media", organizzazione senza scopo di lucro, registrata a San Pietroburgo, ufficialmente diretta da Olga Guseva, che in precedenza, ha ricoperto il ruolo di vicecapo del quartier generale di Navalnyj nella "capitale del nord". (segue) (Rum)