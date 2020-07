Russia: Navalnyj preparava già lo scioglimento della Fondazione per la lotta alla corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 20 luglio, l'attivista politico dell'opposizione russa ha annunciato sul suo canale YouTube che Fbk (riconosciuta come agente straniero secondo la legislazione russa) avrebbe cessato di esistere a causa di problemi finanziari indotti dalle ingenti spese legali. Navalnyj ha sollecitato i sostenitori a rinnovare il supporto finanziario all'organizzazione, anche nella nuova forma giuridica. Remeslo nel suo canale Telegram ha chiarito che alla base della chiusura di Fbk c'è la necessità di liquidare i contenziosi per presunto riciclaggio di denaro che investono da tempo l'organizzazione. La nuova organizzazione per lungo tempo non ha svolto attività. Il membro della Camera pubblica ha inoltre fornito un documento, in base al quale nel maggio 2020 il Fondo per la protezione dei diritti dei cittadini ha presentato al ministero della Giustizia una notifica di estensione delle proprie attività, che confermerebbe ancora una volta l'esistenza di un piano chiaro per liquidare l'Fbk. (Rum)