Ue: Boccia su Recovery fund, tornante della storia europea, Italia protagonista con Conte

- "È un tornante della storia. Non solo economia ma tanta buona politica. Quella di una nuova Europa che abbiamo il dovere di rafforzare ancora di più con l'Italia protagonista. Un grande lavoro di Giuseppe Conte. 209 miliardi per far ripartire il Paese. È un successo di tutti, di un Paese unito e coeso che ha saputo stringersi intorno al Presidente del Consiglio. Ora investimenti, riforme e crescita". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.(Rin)