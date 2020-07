Fisco: Salvini, con i commercialisti in caso di sciopero fiscale, estorti 8 miliardi a Partite iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Lega c'è pieno "sostegno ai commercialisti che protestano" per il mancato rinvio delle scadenze fiscali. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera, aggiungendo che "se verranno proposte forme di protesta e sciopero fiscale saremo al loro fianco". Il leader leghista ha poi sottolineato che "se scendono in piazza tutte le sigle dei commercialisti è significativo. Intanto gli otto miliardi chiesti alle partite Iva non potranno essere prorogati, era tutto quello che chiedevano, una proroga a settembre", ha aggiunto. "Come si fa, al tempo stesso, a festeggiare, e a estorcere 8 miliardi alle partite Iva?", ha concluso definendo "eurosbornia" l'euforia del governo per l'accordo sul Recovery fund.(Rin)