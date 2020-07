Ue: Ronzulli (FI), accordo tirato per i capelli, ora governo inverta rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiungere un accordo era “un dovere per i leader dei paesi europei chiamati ad affrontare una crisi senza precedenti, nonostante la clausola del 'freno d'emergenza' non convinca molto. D'altronde la migliore intesa 'possibile', come l'ha definita Conte, non è di certo la migliore in assoluto. Si è giunti, infatti, a un accordo tirato per i capelli, tanto che i negoziati si sono conclusi con un aumento dei prestiti e una riduzione delle sovvenzioni a fondo perduto che avremmo voluto fossero di più, come previsto dall'accordo iniziale”. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. “Adesso – aggiunge - il compito del governo italiano dovrà essere quello di spendere bene questi soldi puntando su investimenti e grandi opere, sull'occupazione e non sull'assistenzialismo, su un rilancio concreto che non può continuare a essere minato da steccati ideologici e dall'approssimazione e dalla lentezza che finora hanno contraddistinto l'azione dell'esecutivo. Ora non ci sono più scusanti, si inverta una rotta che rischia di far naufragare il Paese e che ha certamente reso più complicati anche i negoziati europei di questi giorni".(com)