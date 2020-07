Fase 3: Coldiretti, in autunno quattro milioni di italiani senza cibo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’arrivo dei finanziamenti europei con il Recovery fund per l’Italia, che dovranno essere spesi per il rilancio della nostra economia, non deve farci dimenticare la necessità prioritaria di un piano straordinario di almeno un miliardo di euro per acquistare cibo Made in Italy da destinare alle famiglie più povere per l’emergenza sociale senza precedenti che l’Italia dovrà affrontare”, ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso dell’incontro dell’assemblea dei presidenti, sottolineando la necessità di “aumentare l’importante stanziamento di 300 milioni al Fondo indigenti ottenuto grazie alla sensibilità del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova”. Stando alla Coldiretti, è necessario aumentare la dotazione dei fondi per l’acquisto di cibo destinato alle famiglie in difficoltà, scegliendo solo prodotti agroalimentari Made in Italy. (Com)