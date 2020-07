Rifiuti: Zannola-Di Matteo-Welyam (Pd), servono telecamere a via Ricardi in Municipio Roma X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Partito democratico di Roma, Giovanni Zannola, Leonardo Di Matteo, Margherita Welyam, chiedono che vengano messe delle telecamere in via Ricardi per scongiurare l'insorgere di altre discariche abusive nella zona di centro Giano a Roma. "Bisogna dare continuità all'importante lavoro di bonifica effettuato di recente in via Ricadi, dove tonnellate di rifiuti abbandonati ostruivano il passaggio - spiega Zannola, consigliere Pd in Campidoglio -. I cittadini di centro Giano non possono correre il rischio di una nuova emergenza igienico-sanitaria e di viabilità. Nei mesi scorsi ho depositato un'interrogazione per chiedere l'installazione delle telecamere di sorveglianza, ma siamo ancora in attesa di risposte da parte dell'Amministrazione". Per Di Matteo della segreteria del Pd di Roma "nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini e del locale comitato di quartiere ci è voluto quasi un anno per ottenere la rimozione della mega-discarica. Per mesi, i residenti sono stati costretti a convivere con il degrado e con il timore di incendi che avrebbero potuto compromettere il funzionamento dell'impianto di sollevamento Acea o minacciare direttamente le abitazioni, nonché la riserva naturale del litorale romano". Infine "nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni in merito alla formazione di una nuova discarica - aggiunge Welyam, consigliera Pd del X Municipio - il Partito democratico vuole fornire risposte serie e durature alla comunità di centro Giano. Per questo, ho depositato una mozione da discutere nei prossimi consigli municipali con la quale si chiede l'attivazione dell'iter burocratico per l'installazione delle telecamere in via Ricadi." (Com)