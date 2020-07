Ue: Le Pen, Macron firma peggior accordo della storia per la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha appena firmato il "peggior accordo" per la Francia di tutta la storia dell'Unione europea. Lo ha scritto su Twitter Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National commentando l'accordo raggiunto nella notte al Consiglio europeo straordinario sul Fondo per la ripresa e sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp). "Per proteggere il suo ego, sacrifica il nostro futuro e la nostra indipendenza: tasse europee, abbandono della nostra agricoltura, impegno finanziario colossale del paese", ha scritto Le Pen.(Frp)