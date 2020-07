Latina: nel borgo di Lenola al via progetto "Curiamo un'area verde", in campo i volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto di prenderci a cuore il verde dell'area 'vetrina' dell'estate lenolese, quella più frequentata e ambita nei mesi estivi – sottolinea Fernando Magnafico, sindaco di Lenola – perché crediamo che questo sia il modo migliore per garantire arredi urbani adeguati, ombra, pulizia e gradevolezza estetica di alberi e aiuole ai residenti, ma anche a pellegrini e turisti che vorranno raggiungere la nostra cittadina per godersi il fresco, ammirare il panorama spettacolare del litorale pontino o magari visitare la Basilica pontificia. Non solo. Oltre a quanto previsto nel progetto, nonostante le difficoltà di questo periodo, abbiamo scelto di fare uno sforzo ulteriore: abbelliremo l'area con nuovi elementi di arredo urbano che andranno ad arricchire e a rendere ancor più affascinante la passeggiata lungo la terrazza sul Mar Tirreno e nella zona della Basilica pontificia. Il nostro grazie va alla Regione Lazio, che ha contribuito in modo decisivo, con il suo finanziamento, a rendere possibile l'esecuzione di questi lavori di cura e manutenzione". (Com)