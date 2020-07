Ue: Cuppi (Pd), nuova Europa con protagonismo donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di questa mattina si presenta “come l'alba di un nuovo corso. Dopo giorni di negoziati e accesi confronti l'Europa si è stretta in un abbraccio che la rende ora più forte e più solidale. Un'Europa che torna ad essere quella che abbiamo sempre cercato di costruire e che, non è un caso, oggi vede tre donne sui maggiori scranni a governarla”. Lo dichiara in una nota Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico. “Con l'accordo sul Recovery Fund 209 miliardi di euro arriveranno all'Italia, un ottimo risultato – aggiunge -. Abbiamo la grande occasione di investire sul futuro, in infrastrutture sociali, in scuola, sanità e buona occupazione. Per questo ora sarà fondamentale usare bene questi soldi e farlo con progetti pensati dalle donne sarà garanzia di attenzione e cura verso le prossime generazioni, next generation appunto. Come Partito Democratico presenteremo le nostre proposte in un Women New Deal, un piano pensato prevalentemente da donne, a beneficio di tutte e tutti. La nuova Europa avrà una marcia in più con il protagonismo femminile".(Com)