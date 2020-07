Ue: Costa, grande risultato per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto dall’Europa sul Recovery fund da 750 miliardi, dei quali 209 andranno all'Italia, oltre "a segnare una svolta nel rapporto tra i Paesi europei, è per il nostro Paese un risultato storico”. Lo afferma in una nota il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Abbiamo adesso una enorme opportunità e responsabilità – aggiunge il ministro – quella di traghettare l'Italia verso una ripresa economica più sostenibile e inclusiva, alimentando con i fondi a disposizione il Green new deal. Ringrazio il premier Conte per questo grande risultato – conclude Costa – un accordo ambizioso con il quale il nostro Paese ha fatto valere la propria centralità in Europa e, allo stesso tempo, l’Unione si è dimostrata in grado di rispondere unita ad una crisi economica e ad una situazione storica senza precedenti". (com)