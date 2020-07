Russia: ministero Energia firmerà 13 accordi internazionali nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia della Federazione Russa si prepara a firmare entro la fine di quest'anno 13 accordi internazionali, tra cui quello in materia di cooperazione su petrolio e gas con l'Iran e quello sulle consegne di petrolio in Bielorussia. Lo ha dichiarato il vice ministro dell'Energia di Mosca, Anatolij Janovskij. "Nel 2020, continuiamo a lavorare ai progetti di 13 accordi internazionali. Ciò è legato, innanzitutto ad attività delle joint venture russo-vietnamite, alla cooperazione petrolifera e del gas con l'Iran, alla costruzione del gasdotto nord-sud con il Pakistan, alla conclusione dell'accordo sul gas con l'Ungheria, all'avvio della produzione di polimeri con il Giappone, all'organizzazione del transito petrolifero con il Kazakhstan, alle consegne di prodotti petroliferi con quest'ultimo e con la Bielorussia, nonché alla posa di cavi elettrici con l'Ossezia del Sud. Spero che completeremo i preparativi per la firma di 13 accordi quest'anno", ha detto Janovskij in una riunione al ministero dell'Energia.(Rum)