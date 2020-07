Turismo: Politi (Lega), in piazza a Roma con operatori del settore, governo li sostenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, sta partecipando in piazza Santissimi Apostoli alla protesta degli "operatori del turismo, guide turistiche, tour operator, agenzie di viaggi e tutto il settore". In una nota Politi spiega: "Indegnamente trascurati dal governo e dal sindaco, sono ormai in ginocchio. Continuare a trattare tutti i settori in modo uniforme è follia. Ci sono categorie che ci metteranno mesi e mesi a riprendersi, e di conseguenza necessitano di aiuti particolari e dedicati. Sia con le nostre proposte, come con le proteste, sosterremo ogni iniziativa finché il governo non prenderà atto della situazione". (Com)