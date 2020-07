Ue: Fassina (Leu), un pareggio per un futuro troppo lontano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, ringrazia su Facebook il "presidente Conte e alla delegazione italiana per il lavoro fatto con determinazione e professionalità. Il compromesso faticosamente raggiunto a Bruxelles - spiega - è un risultato politico non scontato per l'Unione europea e, ancor di più, per l'Italia. Data la posta in gioco, è stato raggiunto un risultato equilibrato, dove a fronte delle importanti maggiori risorse previste per noi, i 'frugali' e la Germania conquistano sconti di 8 miliardi all'anno sul bilancio europeo, confinato al limite della proposta, allora giudicata inaccettabile, della Presidenza finlandese. Inoltre, le condizionalità su trasferimenti e prestiti legate alle raccomandazioni del 'Semestre europeo' e il 'freno d'emergenza' sono norme davvero rischiose", aggiunge. "Tuttavia, il punto è che, nel contesto delle devastanti conseguenze del Covid-19, la posta in gioco era inadeguata. Sono rimasti fuori dalla trattativa nodi cruciali: per i prestiti previsti nell'ambito del Recovery and Resilience Facility vale la Golden rule? In altri termini, sono aggiuntivi o sostitutivi degli investimenti già inclusi nel nostro Def? È evidente che senza Golden rule sarebbero sostanzialmente inutili", precisa. (segue) (Com)