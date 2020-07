Ue: Garavini (Iv), una vittoria per tutta l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto questa notte sul Recovery fund è “una vittoria per l'Europa tutta. Non solo per i Paesi maggiormente colpiti dal Covid. Perché con le risorse stanziate si ribadiscono i valori fondanti dell'Unione. Solidarietà e inclusione". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente della commissione Difesa e vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi. "L'Italia potrà contare su 120 miliardi di prestiti e 80 miliardi di sussidi, dei quali siamo i maggiori beneficiari. Ora tocca a noi. Non esistono alibi. Le risorse ci sono. Ma dobbiamo dimostrare di saperle impiegare al meglio. Evitando sprechi, come con i fondi di coesione, rimandati troppo spesso indietro per incapacità di spenderli"."È l'occasione per presentare progetti di ampio respiro. Che non si limitino alla contingenza del momento ma investano sul futuro. Per costruire infrastrutture, promuovere l'occupazione, superare il divario di genere in famiglia e sul lavoro, digitalizzare tanti settori cruciali a partire proprio dalla medicina. E, in definitiva, sbloccare quei gangli che ancora rallentano la crescita del paese". (segue) (com)