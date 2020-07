Ue: Schnabel (Bce), "sorprese positive" ma calo dell'8,7 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla situazione del mese di marzo si sono registrate "sorprese positive" nei dati finanziari, anche se "non sufficienti" per discostarsi della scenario di base che prevede un calo dell' 8,7 per cento del Pil in Europa nel 2020. Lo ha affermato Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un'intervista al quotidiano spagnolo "Expansion", spiegando che "i mercati si sono notevolmente calmati, anche se le condizioni finanziarie sono ancora più difficili rispetto a prima della pandemia". Schnabel ha chiarito che affinché le misure adottate dalla Bce si concretizzino pienamente è necessario "un po' di tempo", aggiungendo che "non è solo la politica monetaria a sostenere l'economia, ma anche quella fiscale svolge un ruolo molto importante". In merito al "Programma d'acquisto per l'emergenza pandemica" (Pepp) - misura di politica monetaria non convenzionale avviata nel marzo 2020 per contrastare i gravi rischi prospettati dalla pandemia di coronavirus –, Schnabel ha evidenziato che il pacchetto è stato "calibrato" per rispondere ad un duplice obiettivo: contrastare i rischi a medio termine per le prospettive di inflazione dovute alla pandemia ed evitare la frammentazione del mercato garantendo la trasmissione della politica monetaria all'intera area dell'euro. Se le proiezioni delineate dallo scenario di base verranno confermate, Schnabel ha dichiarato che il pacchetto "probabilmente verrà pienamente utilizzato" anche se in un situazione di tale incertezza "c'è la possibilità di sorprese sia positive che negative", ha concluso. (Spm)