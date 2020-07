Ue: Bergamini (FI), task force? Serve commissione parlamentare ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo alla presidente Casellati e al presidente Fico una presa di posizione immediata alla pretesa avanzata dal presidente del Consiglio di costituire l'ennesima task force. Su come andranno investite le risorse del Recovery fund dovrà discutere il Parlamento e non tecnici privi di mandato popolare". Lo scrive in un post su Facebook Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. "Se il governo ha bisogno di un gruppo di lavoro, lo strumento ideale sarebbe una commissione parlamentare ad hoc - contina -. Il Parlamento - e non Conte - può proporre l'istituzione di una commissione, purché si garantisca la democraticità del processo decisionale e il rispetto delle istituzioni. Il recovery fund può essere un'occasione per il Paese solo se la pianificazione degli investimenti resterà all'interno del normale iter legislativo delle aule e di quella dialettica democratica tra forze di maggioranza e opposizione che Conte non è finora riuscito a garantire in questa crisi. Non si può relegare il futuro dell'italia alle anticamere decisionali degli amici del presidente: si decide insieme, in democrazia".(com)