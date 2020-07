Ue: premier greco Mitsotakis, accordo equo e ragionevole, ad Atene 70 miliardi di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha raggiunto un "ragionevole ed equo compromesso" che mette a disposizione degli Stati membri le risorse finanziarie condivise necessarie per affrontare le sfide della pandemia. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis al termine della maratona negoziale a Bruxelles che ha prodotto l’accordo per il Fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Mitsotakis ha poi chiarito che alla Grecia andranno 70 miliardi di euro di aiuti. Il premier greco ha affermato che il suo governo intende gestire il pacchetto "con responsabilità e prudenza" al fine di portare avanti una "ricostruzione produttiva" della Grecia. "Siamo finalmente riusciti a lanciare una reazione molto ambiziosa, una reazione che affronta lo shock simmetrico causato dalla pandemia", ha proseguito il leader di Nuova democrazia (Nd). Quando le condizioni critiche lo richiedono, Mitsotakis, "l'Europa ha dimostrato che può essere all'altezza dell'occasione".(Beb)