Ue: premier Babis, a Repubblica Ceca 35,7 miliardi dal bilancio pluriennale

- Nei prossimi sette anni la Repubblica Ceca otterrà 35,7 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione europea così come potenziato dal fondo per la ripresa. Lo ha detto il primo ministro ceco, Andrej Babis, al termine del vertice straordinario a Bruxelles, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk", secondo cui 15,4 miliardi di euro rappresentano invece la quota di prestiti a condizioni favorevoli accessibili a Praga. "L'esito del vertice è positivo per la Repubblica Ceca", ha commentato Babis. Rispetto al precedente quadro finanziario pluriennale, il Paese dovrebbe essere in grado di ricevere 4 miliardi di euro in più, ovvero 27 miliardi, a cui si aggiungono gli 8,7 miliardi dei sussidi dal fondo di ripresa. Quest'ultima quota avrebbe dovuto essere più alta, ma si è ridotta per le pressioni dei cosiddetti Paesi frugali durante le trattative. "Abbiamo bisogno di ristrutturare la nostra economia, di focalizzarci principalmente sugli investimenti e sul sistema sanitario", ha suggerito alcune priorità il primo ministro ceco. (Beb)