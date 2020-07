Germania: si apre oggi il processo contro l'attentatore di Halle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il tribunale di Magdeburgo in Sassonia-Anhalt, si apre oggi il processo a carico del terrorista di estrema destra che il 9 ottobre 2019, nella festività ebraica dello Yom Kippur, assaltò una sinagoga ad Halle an der Saale. Non riuscendo a fare irruzione nell'edificio per compiere una strage, l'uomo vagò per la città aprendo il fuoco sui passanti e lanciando delle bombe di fabbricazione artigianale. Il bilancio fu di due vittime e altrettanti feriti. Ferito in un conflitto a fuoco con la polizia, l'attentatore venne arrestato ed è da allora detenuto. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'autore dell'attacco contro la sinagoga di Halle an der Saale è nato a Eisleben presso Lutherstadt nel 1992 ed è considerato un “lupo solitario”. Prima dell'attentato, l'uomo ha pubblicato un manifesto antisemita. Studente di chimica, l'attentatore aveva lasciato l'università e si era arruolato come volontario in ferma prefissata nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr). (Geb)