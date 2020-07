Regno Unito: governo rischia battaglia legale per finanziamenti centrale gas in Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito potrebbe rischiare una battaglia legale per aver fornito oltre 1,1 miliardi di euro di assistenza economica al Mozambico per la costruzione di una centrale a gas, nonostante gli obiettivi di rispondere alla crisi del cambiamento climatico. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". In base all'accordo gli aiuti statali britannici verranno utilizzati per sviluppare ed esportare le riserve di gas del Mozambico. Il pacchetto è uno dei più considerevoli mai offerti dal Regno Unito per finanziare un progetto estero nel settore dei combustibili fossili. L'agenzia di credito estero del governo britannico, Uk Export Finance (Ukef), offrirà prestiti da 332 milioni di euro alle aziende britanniche che lavorano sul progetto, e garantirà prestiti dalle banche commerciali per un valore di 942 milioni di euro. Il gruppo francese di idrocarburi Total che opererà la centrale ha detto che il progetto di finanziamento è "il più grande mai introdotto in Africa" e include aiuti provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Italia, Thailandia, Paesi Bassi e Sudafrica. Gli attivisti del gruppo Friends of the Earth hanno accusato il governo di non aver preso in considerazione l'impatto di questo progetto sul cambiamento climatico, e hanno avvertito che stanno considerando una revisione legale della decisione. (Rel)