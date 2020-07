Australia-Cina: il governo di Canberra indaga su TikTok, "rischi per la privacy e ingerenze di Pechino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Australia sta esaminando la popolare piattaforma di social media cinese TikTok per indagare su eventuali rischi che potrebbe comportare agli utenti in merito a interferenze straniere e problemi di privacy dei dati. Il primo ministro Scott Morrison ha affermato che il suo governo "sta dando un'occhiata approfondita" a TikTok, che nelle ultime settimane ha aperto un ufficio in Australia. "Se consideriamo che è necessario prendere ulteriori provvedimenti rispetto a quelli che stiamo intraprendendo ora, non saremo timidi a riguardo", ha affermato Morrison in un'intervista all'emittente radiofonica "3AW". Separatamente, il senatore Jenny McAllister, presidente di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle interferenze straniere attraverso i social media, ha identificato TikTok come soggetto per un ulteriore esame, notando che 1,6 milioni di giovani australiani hanno usato l'app. "Alcuni sistemi di moderazione dei contenuti potrebbero essere incompatibili con i valori australiani", ha detto alla radio "Abc" citando, "ad esempio, la rimozione di materiale su Piazza Tiananmen o sulle proteste di Hong Kong", ha aggiunto. Il direttore generale di TikTok Australia, Lee Hunter, ha scritto ai politici australiani dicendo che è "fondamentale capire che siamo indipendenti e non allineati a nessun governo, partito politico o ideologia". Secondo Hunter, i dati di TikTok Australia sono archiviati in modo sicuro a Singapore e negli Stati Uniti. (segue) (Cip)