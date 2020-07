Australia-Cina: il governo di Canberra indaga su TikTok, "rischi per la privacy e ingerenze di Pechino" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo aveva spiegato che l'amministrazione Usa prenderà provvedimenti per garantire che il governo cinese non ottenga alcun accesso alle informazioni private dei cittadini statunitensi attraverso le piattaforme di telecomunicazione e di social media. Sulla possibile messa al bando dei social cinesi, tra cui TikTok, Pompeo ha precisato che il provvedimento al vaglio non è mirato ad una particolare azienda ma costituisce una questione di sicurezza nazionale. "I commenti che ho fatto su una determinata azienda all'inizio di questa settimana rientrano nel contesto in cui valutiamo la minaccia del Partito comunista cinese", ha detto il segretario di Stato. "Quindi quello che faremo sarà intraprendere azioni che preservino e proteggano tali informazioni e neghino al Partito comunista cinese l'accesso alle informazioni private che appartengono ai cittadini americani", ha aggiunto. Anche l'India, all'inizio del mese, ha messo al bando una decina tra le più importanti app per smartphone prodotte dalla Cina, tra cui la nota piattaforma social TikTok. Lo si apprende da un comunicato diramato dal ministero delle Tecnologie dell'informazione e dell'elettronica. La mossa è stata annunciata dopo che settimane precedenti le truppe indiane e cinesi hanno avuto uno scontro nella regione montuosa lungo la frontiera comune: le violenze, pur senza l'uso di armi da fuoco, hanno provocato la morte di almeno 20 militari indiani e di un numero imprecisato di cinesi. (segue) (Cip)