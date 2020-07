Australia-Cina: il governo di Canberra indaga su TikTok, "rischi per la privacy e ingerenze di Pechino" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TikTok ha poi deciso di fermare le trattative relative alla creazione di un ufficio centrale nel Regno Unito. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". La creazione di una sede per le attività oltremare di TikTok avrebbe creato 3 mila posti di lavoro, e, come nota la testata, l'interruzione delle trattative sembra essere l'ultimo episodio di una serie di scontri tra Cina e Regno Unito. La società madre di TikTok, ByteDance, ha trascorso gli ultimi mesi in trattativa con i funzionari del ministero per il Commercio internazionale del Regno Unito con l'obiettivo di espandere le operazioni nel paese. E' emerso che le trattative sarebbero state sospese in seguito al riferimento ad "un contesto geopolitico più ampio" da parte dei direttori di ByteDance. Si pensa che la società cinese faccia in particolare riferimento al divieto di utilizzare le tecnologie Huawei nella rete 5G del Regno Unito annunciato di recente da Downing Street. La società sta quindi considerando nuove alternative per una sede centrale in Europa, e in base alle indiscrezioni Dublino sarebbe il principale candidato. (Cip)