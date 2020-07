Sudafrica: ministro Energia ricoverato per Covid-19, era in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro sudafricano per le Risorse minerarie e l'energia, Gwede Mantashe, è stato ricoverato in ospedale pochi giorni dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19. Lo ha annunciato la presidenza in una nota, affermando che il ministro è stato ricoverato "su consiglio del proprio medico di famiglia per una migliore assistenza medica e monitoraggio". La moglie Nolwandle Mantashe continuerà a rispettare il periodo di quarantena a casa. Mantashe e sua moglie sono risultati positivi al test martedì scorso e hanno annunciato di essersi messi in quarantena: il ministro da parte sua aveva assicurato di continuare a svolgere normalmente il suo lavoro da casa. In seguito al risultato del test, Mantashe ha chiesto a tutti i suoi collaboratori di sottoporsi al tampone. Con 373.628 casi di contagio e 5.173 decessi, il Sudafrica è dallo scoppio dell'epidemia il paese più colpito del continente per numero di contagi, con una crescita molto rapida dei casi: nel tentativo di frenare un'ulteriore diffusione delle infezioni, la scorsa settimana il presidente Cyril Ramaphosa ha annunciato il ripristino del coprifuoco notturno e la sospensione della vendita di alcolici. (Res)