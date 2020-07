Ue: Sassoli, al Consiglio accordo senza precedenti per risollevare economia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sul Fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) si tratta di un “accordo senza precedenti fra governi per risollevare l'economia europea”. E’ questo il commento del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al termine dell’ultima notte di negoziati a Bruxelles per trovare un accordo sul Fondo per la ripresa e il Qfp. “Adesso al lavoro per migliorare gli strumenti, senza rinunciare a un Qfp più ambizioso e a certezze su risorse proprie. Il Parlamento europeo lavorerà nell'interesse dei cittadini europei”, ha scritto Sassoli su Twitter.(Beb)