Russia: Dmitriev (Rdif), 50 milioni persone necessitano del vaccino contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 40-50 milioni le persone in Russia che dovrebbero essere vaccinate contro il coronavirus nel prossimo futuro. Lo ha affermato Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). "In totale, secondo le nostre stime, nel nostro paese nel prossimo futuro è necessario vaccinare 40-50 milioni di persone. Secondo le nostre stime, nel 2021 saranno prodotti oltre 3 miliardi di dosi di vaccini basati su vettori virali, che consentiranno al mondo di combattere efficacemente il coronavirus" ha dichiarato Dmitriev in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". Dmitriev ha osservato che l'Rdif prevede di raggiungere sino a 200 milioni di dosi entro la fine dell'anno, grazie alla produzione del vaccino in collaborazione con diversi paesi. Di questi, 30 milioni saranno prodotti in Russia, e il resto con l'aiuto di partenariati internazionali.(Rum)